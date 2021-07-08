Россия построит уникальный телескоп
Уникальный телескоп, строительство которого ведется в Алтайском оптико-лазерном центре, позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, сообщает РИА Новости.
Аппарат будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Диаметр его главного зеркала составляет 3,12 метра.
Телескоп будет с высокой точностью обнаружить космический мусор, угрожающий отечественным спутникам.
В ноябре прошлого года лопнул ещё один трос «Аресибо», и Национальный фонд США решил вывести знаменитый телескоп из эксплуатации. Телескоп начал работу в 1963 году. Аппарат предназначался для исследования ионосферы планеты.
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