Россия построит уникальный телескоп

Уникальный телескоп, строительство которого ведется в Алтайском оптико-лазерном центре, позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, сообщает РИА Новости.

NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны

Аппарат будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Диаметр его главного зеркала составляет 3,12 метра.

Телескоп будет с высокой точностью обнаружить космический мусор, угрожающий отечественным спутникам.

В ноябре прошлого года лопнул ещё один трос «Аресибо», и Национальный фонд США решил вывести знаменитый телескоп из эксплуатации. Телескоп начал работу в 1963 году. Аппарат предназначался для исследования ионосферы планеты.

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ФОТО: pixabay.com
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