На Байкале запустят крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

Запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD состоится на Байкале 13 марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки России.

В церемонии запуска примут участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования прилетающих из космоса потоков нейтрино сверхвысоких энергий. Ученые считают, что эти частицы несут информацию о процессах во Вселенной, происходивших миллионы и миллиарды лет назад, и могут объяснить ее возникновение и эволюцию.

