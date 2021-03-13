На Байкале запустят крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
Запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD состоится на Байкале 13 марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки России.
В церемонии запуска примут участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования прилетающих из космоса потоков нейтрино сверхвысоких энергий. Ученые считают, что эти частицы несут информацию о процессах во Вселенной, происходивших миллионы и миллиарды лет назад, и могут объяснить ее возникновение и эволюцию.
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