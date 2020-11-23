Россия сократила квоту на пилотов-иностранцев

Правительство РФ сократило для авиакомпаний квоту на наём иностранных командиров воздушных судов с 200 до 100 человек в год.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

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Согласно российскому законодательству, пилотов-иностранцев авиаперевозчики имеют право нанимать на работу с июля 2014 года, напоминает RT.

На прошлой неделе представитель Росавиации сообщил, что ведомство не получало официальной информации от американских авиавластей о возобновлении эксплуатации пассажирского лайнера Boeing 737 MAX, пишут «Известия». Эксплуатацию этих самолетов приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли более 300 человек. Между тем, 18 ноября сообщалось, что Федеральное авиационное управление США дало разрешение на возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПилотыАвиаперелеты
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