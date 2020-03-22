Россия приостанавливает полеты за границу

Россия с 23 марта временно прекращает авиасообщение с иностранными государствами.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

Отмечается, что запрет не коснется вылетов из Москвы в столицы или другие крупные города.

Ранее стало известно, что с 00:00 23 марта Россия зарыла небо с Турцией.

Ранее НСН сообщала, что в течение четырех дней планировалось доставить россиян из-за границы. По три рейса российских авиакомпаний организованы из Испании и Черногории, четыре рейса – из Португалии, еще два рейса - из Молдавии.