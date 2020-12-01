Телескоп «Аресибо» обрушился в Пуэрто-Рико

Подвесная платформа с приёмной аппаратурой радиотелескопа «Аресибо» обрушилась во вторник в Пуэрто-Рико. Об этом в своём Twitter сообщила американская журналистка и метеоролог Дебора Марторелл.

Марторелл опубликовала снимок, на котором видны клубы пыли вокруг антенны и нет платформы и тросов, её поддерживающих.

Ранее в августе лопнул один из тросов, поддерживавших кабину с аппаратурой радиотелескопа. В ноябре лопнул ещё один трос «Аресибо», и Национальный фонд США решил вывести знаменитый телескоп из эксплуатации, отмечает Газета.ру.

Телескоп «Аресибо» начал работу в 1963 году. Аппарат предназначался для исследования ионосферы планеты. В течение нескольких десятилетий «Аресибо» был самым большим в мире радиоастрономическим инструментом. С помощью телескопа удалось совершить множество открытий, среди которых — обнаружение ряда пульсаров, а также получение новых научных данных о Меркурии.

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ФОТО: pixabay.com
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