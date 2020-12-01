Телескоп «Аресибо» обрушился в Пуэрто-Рико

Подвесная платформа с приёмной аппаратурой радиотелескопа «Аресибо» обрушилась во вторник в Пуэрто-Рико. Об этом в своём Twitter сообщила американская журналистка и метеоролог Дебора Марторелл.

Марторелл опубликовала снимок, на котором видны клубы пыли вокруг антенны и нет платформы и тросов, её поддерживающих.