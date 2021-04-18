Россия назвала срок выхода из проекта Международной космической станции

Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Российская сторона официально уведомит международных партнеров об этом решении.

В дальнейшем в стране начнут создавать новую национальную орбитальную станцию, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что все решения были приняты в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента России Владимира Путина.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

Два модуля будут отправлены на МКС, планируется продолжит испытания «Ангары».

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Фото: nasa.gov
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