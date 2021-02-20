Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны в 2021 году

Топ-менеджер указал, что было выполнено 24 пуска: 17 ракет космического назначения и 7 боевых ракетных комплексов, сообщается на сайте Кремля.

В этом году запланировано 29 пусков ракет космического назначения.

Кроме того, Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

Два модуля будут отправлены на МКС, планируется продолжит испытания «Ангары».

«В этом году мы планируем один пуск тяжелой «Ангары» и два пуска легкой «Ангары». Дальше наращиваем. Соответственно, развиваем производство в Омске на производственном объединении «Полет», где с 2023 года мы должны ее серийно выпускать, практически удовлетворяя все необходимые потребности и Министерства обороны, и «Роскосмоса» в этих тяжелых ракетах», - сообщил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что Россия разрабатывает новую пилотируемую программу, в рамках которой будет создан корабль «Орел», способный доставлять до четырех космонавтов к Луне. Его статические испытания начнутся уже в феврале.

Ранее Дмитрий Рогозин посвятил мем первому снимку Рerseverance с Марса, сообщает телеканал «360».



