Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны в 2021 году
Глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что 2020 год прошел второй год подряд безаварийно, чего не было с 1993 года.
«Это, конечно, хороший знак, – я надеюсь, мы выдержим эту линию дальше, – знак того, что повысилась дисциплина в целом в отрасли и надежность самой ракетно-космической техники», - заявил Рогозин в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Топ-менеджер указал, что было выполнено 24 пуска: 17 ракет космического назначения и 7 боевых ракетных комплексов, сообщается на сайте Кремля.
В этом году запланировано 29 пусков ракет космического назначения.
Кроме того, Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.
Два модуля будут отправлены на МКС, планируется продолжит испытания «Ангары».
«В этом году мы планируем один пуск тяжелой «Ангары» и два пуска легкой «Ангары». Дальше наращиваем. Соответственно, развиваем производство в Омске на производственном объединении «Полет», где с 2023 года мы должны ее серийно выпускать, практически удовлетворяя все необходимые потребности и Министерства обороны, и «Роскосмоса» в этих тяжелых ракетах», - сообщил Рогозин.
Глава «Роскосмоса» добавил, что Россия разрабатывает новую пилотируемую программу, в рамках которой будет создан корабль «Орел», способный доставлять до четырех космонавтов к Луне. Его статические испытания начнутся уже в феврале.
Ранее Дмитрий Рогозин посвятил мем первому снимку Рerseverance с Марса, сообщает телеканал «360».
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