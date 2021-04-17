«Союз МС-17» с экипажем МКС совершил успешную посадку
Космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил успешную посадку, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.
В корабле после шестимесячной вахты вернулись на Землю россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
Как отметил командир экипажа Сергей Рыжиков, самочувствие космонавтов «отличное».
Посадка спускаемой капсулы состоялась в традиционном районе, в 147 километрах к юго-востоку от Жезказгана в Казахстане. К месту приземления аппарата направились вертолеты и поисково-эвакуационные машины. Далее российские космонавты отправятся в Звездный городок в Подмосковье, американская астронавтка вернется в США.
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