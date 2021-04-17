«Союз МС-17» с экипажем МКС совершил успешную посадку

В корабле после шестимесячной вахты вернулись на Землю россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Как отметил командир экипажа Сергей Рыжиков, самочувствие космонавтов «отличное».

Посадка спускаемой капсулы состоялась в традиционном районе, в 147 километрах к юго-востоку от Жезказгана в Казахстане. К месту приземления аппарата направились вертолеты и поисково-эвакуационные машины. Далее российские космонавты отправятся в Звездный городок в Подмосковье, американская астронавтка вернется в США.

