Россия в течение трех лет подготовит робота для работы в отрытом космосе
19 сентября 201923:23
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах подготовки робота для работы в открытом космосе. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что на испытания робота уйдет около трех лет. Его задачей станет работа на внешнем борту Международной космической станции.
Рогозин также сообщил, что планируется в 2023 году запустить более современную машину на корабле "Орел" с космодрома Восточный.
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