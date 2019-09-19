Россия в течение трех лет подготовит робота для работы в отрытом космосе

Отмечается, что на испытания робота уйдет около трех лет. Его задачей станет работа на внешнем борту Международной космической станции.

Рогозин также сообщил, что планируется в 2023 году запустить более современную машину на корабле "Орел" с космодрома Восточный.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, почему человечеству пока не стоит слушать роботов.

