Лукьяненко рассказал, почему человечеству пока не стоит слушать советы роботов
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне стали жить в 2,5 раза дольше за последние 120 лет
Россияне стали жить в 2,5 раза дольше за последние 120 лет. Об этом говорят данные Росстата. В исследовании отмечается, что в позапрошлом веке люди жили в среднем 30 лет, а теперь — примерно 73 года. По мнению экспертов, на рост показателей повлияла урбанизация и более высокий уровень здравоохранения и социально-экономической сферы.
Сергей Лукьяненко : «За 120 лет, конечно, много чего произошло, и не только в нашей стране, но и во всем мире. Но хотелось бы мерить не такими большими интервалами, а то, мне это напоминает советское время, когда модно было обращаться к цифрам 1913 года и сравнивать, насколько стали больше добывать угля и выплавлять чугуна. А то, что стали жить дольше, конечно, радует. Хорошо бы нам жить еще подольше», - отметил Сергей Лукьяненко, общаясь с НСН.
Робот FEDOR предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов
Российский человекоподобный робот FEDOR предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам Федора, роботы на Марсе и Луне помогут обеспечить развёртывание и обслуживание на них научных станций.
Сергей Лукьяненко : «Это, разумеется, так, но давайте, все-таки, честно скажем, что робот FEDOR, конечно, человекоподобный, но еще и человеком управляемый и все, что он говорит, пишет, делает, на самом деле, делает за него оператор. Вот когда роботы по-настоящему научатся мыслить (а мы надеемся, что когда-нибудь это произойдет, тогда и будем прислушиваться к их мнению более внимательно»,- заявил он НСН.
Ученые объяснили, почему нельзя принимать важные решения натощак
Ученые объяснили, почему нельзя принимать важные решения натощак. Они утверждают, что голод значительно влияет на процесс принятия решений людьми. Они охотно соглашаются на небольшое немедленное вознаграждение взамен более существенной выгоды в будущем. К такому выводу пришли психологи из Шотландии.
Сергей Лукьяненко : «Думаю, что каждый, кто хоть раз ходил голодным в магазин, согласится, что голодный человек совершает не самые разумные поступки. Поэтому все советует перед шоппингом (а это достаточно важное решение), поесть, а уже потом думать, что же, собственно говоря, ты хочешь приобрести», - констатировал он в разговоре НСН.
Названы любимые регионы страны у российских туристов
Любимыми регионами страны у российских туристов оказались Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Таковы результаты интернет-опроса. Одним из главных критериев выбора для 75 процентов респондентов стала красота природы, 36 процентов выделили атмосферу, а 31 процент — комфортный климат.
Сергей Лукьяненко : «Не могу не согласиться: Алтай – это прекрасно, Краснодарский край – это прекрасно и еще, к тому же, тепло, ну а Камчатка – это вообще одно из самых красивейших мест на Земле. У нас в стране, действительно, есть места, которые могут соперничать с любыми красотами мира. Так что, не будем забывать путешествовать и по Алтаю, и по Краснодарскому краю, и по Камчатке, и вообще по всей нашей стране»,- предложил Сергей Лукьяненко в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.