Лукьяненко рассказал, почему человечеству пока не стоит слушать советы роботов

Сергей Лукьяненко : «Не могу не согласиться: Алтай – это прекрасно, Краснодарский край – это прекрасно и еще, к тому же, тепло, ну а Камчатка – это вообще одно из самых красивейших мест на Земле. У нас в стране, действительно, есть места, которые могут соперничать с любыми красотами мира. Так что, не будем забывать путешествовать и по Алтаю, и по Краснодарскому краю, и по Камчатке, и вообще по всей нашей стране»,- предложил Сергей Лукьяненко в эфире НСН.

