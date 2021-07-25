Россия может создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
Российская научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми отражателями, что позволит прогнозировать с высокой точностью места их падения на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора предприятия Владимира Пасынкова.
Он заявил о существовании новой технологической разработке — малогабаритной ретрорефлекторной системе класса «пирамида», которая состоит из четырех уголковых отражателей. Вес системы - 40 граммов.
По словам Пасынкова, «Роскосмосу» будет предложено оснастить системой ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты, что поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле.
Все это избавит от технологических катастроф, связаных с падением крупных фрагментов космической техники.
Как сообщалось, пролетевший недалеко от МКС космический мусор не представлял никакой угрозы для станции, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.
В сообщении говорится, что некаталогизированный объект космического мусора пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС.
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