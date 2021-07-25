Россия может создать систему прогноза падения космического мусора на Землю

Он заявил о существовании новой технологической разработке — малогабаритной ретрорефлекторной системе класса «пирамида», которая состоит из четырех уголковых отражателей. Вес системы - 40 граммов.

По словам Пасынкова, «Роскосмосу» будет предложено оснастить системой ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты, что поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле.

Все это избавит от технологических катастроф, связаных с падением крупных фрагментов космической техники.

Как сообщалось, пролетевший недалеко от МКС космический мусор не представлял никакой угрозы для станции, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.

В сообщении говорится, что некаталогизированный объект космического мусора пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС.

