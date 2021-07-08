Рядом с МКС пролетел космический мусор
Пролетевший недаплеко от МКС космический мусор не представлял никакой угрозы для станции, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.
В сообщении говорится, что некаталогизированный объект космического мусора пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС примерно в 16.15 мск 8 июля. По данным российских специалистов, вероятность пересечения орбит была нулевой, маневр уклонения не потребовался.
Ранее в небе над Якутией пролетел неизвестный объект, сообщает Ura.ru. В «Роскосмосе» заявили, что это мог быть разгонный блоком, который использовался для запуска спутника в 2009 году.
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