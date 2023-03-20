На переговорах российская и китайская стороны будут обсуждать создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Соответствующее распоряжение правительства РФ обнародовано на портале правовой информации.

Отмечается, что работа подкомиссии необходима для укрепления сотрудничества двух стран в сфере спутниковой навигации. В правительстве поручили обеспечить взаимодополняемость российской системы ГЛОНАСС и китайской Beidou.

РФ добилась значительных успехов благодаря президенту Владимиру Путину, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским лидером, передает НСН.

