Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в области навигации
Правительство РФ поручило «Роскосмосу» и Министерству иностранных дел провести переговоры с китайскими партнерами.
На переговорах российская и китайская стороны будут обсуждать создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Соответствующее распоряжение правительства РФ обнародовано на портале правовой информации.
Отмечается, что работа подкомиссии необходима для укрепления сотрудничества двух стран в сфере спутниковой навигации. В правительстве поручили обеспечить взаимодополняемость российской системы ГЛОНАСС и китайской Beidou.
РФ добилась значительных успехов благодаря президенту Владимиру Путину, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским лидером, передает НСН.
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