Си Цзиньпин: Между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения

Между КНР и Россией должны быть тесные взаимоотношения. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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Си Цзиньпин отметил, что КНР уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений. Он указал, что Китай и Россия являются крупнейшими соседними государствами и партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

Ранее Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Он отметил, что большой рывок КНР вызывает неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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