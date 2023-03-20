Си Цзиньпин: Между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения
Между КНР и Россией должны быть тесные взаимоотношения. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин отметил, что КНР уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений. Он указал, что Китай и Россия являются крупнейшими соседними государствами и партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества.
Ранее Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Он отметил, что большой рывок КНР вызывает неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Полковник ВС США: Американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ
- Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом
- Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась успехов благодаря Путину
- ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам
- Пашинян и Блинкен обсудили положение в Лачинском коридоре
- Путин: Под руководством Си Цзиньпина КНР продолжит добиваться поставленных целей
- Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
- Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах
- Суд заочно арестовал обвиняемую в дискредитации армии Кривцову
- Упавший беспилотник нашли около ЛЭП в подмосковном Щёлково
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru