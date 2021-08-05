Россия хочет испытать на МКС новую систему навигации

По его словам, система в будущем будет использоваться для полетов в дальний космос.

Речь идет о системе, которая называется «АстроГЛОНАСС». О ней упоминал глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Это навигация по положению в пространстве радиопульсаров - нейтронных звезд, излучающих периодические радиоимпульсы.

В роли природных «маяков» выступают пульсары. Они могут использоваться для навигации в дальнем космосе.

Ранее совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.

