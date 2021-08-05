Россия хочет испытать на МКС новую систему навигации
Институт космических исследований Российской академии наук изготавливает датчики для тестирования на Международной космической станции новой системы ориентации и навигации по звездам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого секретаря института Андрея Садовского.
По его словам, система в будущем будет использоваться для полетов в дальний космос.
Речь идет о системе, которая называется «АстроГЛОНАСС». О ней упоминал глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Это навигация по положению в пространстве радиопульсаров - нейтронных звезд, излучающих периодические радиоимпульсы.
В роли природных «маяков» выступают пульсары. Они могут использоваться для навигации в дальнем космосе.
Ранее совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.
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