В Роскосмосе предложили создать АЭС на Марсе
Специалисты конструкторского бюро «Арсенал», входящего в госкорпорацию Роскосмос, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы предприятия.
АЭС будет снабжать инфраструктуру электричеством, при этом в качестве самого реактора предлагается использовать разработанные для ядерного космического буксира технологии.
Конструкторы предлагают доставить электростанцию на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс» и сбросить ее на поверхность планеты на парашюте. После посадки будет задействована ядерная энергоустановка, и начнется «энергоснабжение марсианской базы».
Также «Зевс», который снабжен средствами ретрансляции сигналов и размещен в точке равенства гравитационных сил Солнца и Марса, позволит организовать высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Красной планеты и космических аппаратов, находящихся на ее орбите.
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