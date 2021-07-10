В Роскосмосе предложили создать АЭС на Марсе

Специалисты конструкторского бюро «Арсенал», входящего в госкорпорацию Роскосмос, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы предприятия.

АЭС будет снабжать инфраструктуру электричеством, при этом в качестве самого реактора предлагается использовать разработанные для ядерного космического буксира технологии.

Конструкторы предлагают доставить электростанцию на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс» и сбросить ее на поверхность планеты на парашюте. После посадки будет задействована ядерная энергоустановка, и начнется «энергоснабжение марсианской базы».

Также «Зевс», который снабжен средствами ретрансляции сигналов и размещен в точке равенства гравитационных сил Солнца и Марса, позволит организовать высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Красной планеты и космических аппаратов, находящихся на ее орбите.

