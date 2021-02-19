В Ростуризме назвали страну, с которой скоро откроют границы

Росавиация в пятницу опровергла слова египетского министра гражданской авиации о возобновлении в марте чартерных полетов в курортные города Египта.



Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что уже сейчас можно уехать в более чем в 20 стран мира, а скоро к ним может добавиться и Кипр.

«Анонсировал возможность получения электронных виз Кипр, но с этой страной нет регулярного авиасообщения, есть только грузопассажирские рейсы. Из стран ЕС есть квота в 500 человек в неделю в Грецию, которая действует с 7 сентября, но список стран может расширяться», - сказал Горин.