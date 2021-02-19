В Ростуризме назвали страну, с которой скоро откроют границы
Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, куда можно будет поехать россиянам в ближайшем будущем.
Росавиация в пятницу опровергла слова египетского министра гражданской авиации о возобновлении в марте чартерных полетов в курортные города Египта.
Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что уже сейчас можно уехать в более чем в 20 стран мира, а скоро к ним может добавиться и Кипр.
«Анонсировал возможность получения электронных виз Кипр, но с этой страной нет регулярного авиасообщения, есть только грузопассажирские рейсы. Из стран ЕС есть квота в 500 человек в неделю в Грецию, которая действует с 7 сентября, но список стран может расширяться», - сказал Горин.
По его словам, основной критерий открытия границ для туристов – когда коэффициент передачи инфекции и число заболевших соответствуют установленным нормам.
«Сейчас открыто больше 20 стран, из них самые популярные – Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар», - напомнил Горин.
Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Лайнер упал вскоре после вылета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 224 человека.
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