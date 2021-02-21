Россия и ОАЭ приступают к совместной разработке сверхзвукового самолета
Для совместной разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета Россия и ОАЭ создаст совместное проедприятие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«С нашей — понятно, что это будет ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация – прим. НСН), возможно, какая-то из ее «дочек», — добавил министр.
Со стороны Эмиратов в проекте будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, пишет Газета.ru.
По словам Мантурова, стороны еще не обсуждали вопрос долевого участия.
Ранее глава российского ведомства министр раскрыл основные параметры самолета, который получит две версии – на восемь и 30 пассажиров. При этом скорость машины будет достигать 1,8 Маха. Это позволит причислить его к сверхзвуковым летательным аппаратам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru