Россия договорилась с США по совместной миссии на Венеру

Москва и Вашингтон достигли договоренностей по отправке совместной миссии по исследованию Венеры, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Роскосмос» сравнит эффективность кораблей «Союз» и «Орел»

Это произошло во время визита делегации NASA в Москву. Также Россия и США договорились о взаимной интеграции российского корабля «Орел» и американской окололунной станции Gateway. Глава «Роскосмоса» напомнил о планах РФ по миссии «Венера-Д». По словам Рогозина, она будет совместной с США.

Также глава госкорпорации рассказал о переговорах с NASA по поводу корабля «Орел», у которого должна быть техническая возможность стыковаться с американской станцией Gateway «в случае необходимости».

Как стало известно ранее, новый российский пилотируемый корабль «Орел» сможет летать вокруг Земли около года и столько же вокруг Луны.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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