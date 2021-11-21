Россия договорилась с США по совместной миссии на Венеру

Это произошло во время визита делегации NASA в Москву. Также Россия и США договорились о взаимной интеграции российского корабля «Орел» и американской окололунной станции Gateway. Глава «Роскосмоса» напомнил о планах РФ по миссии «Венера-Д». По словам Рогозина, она будет совместной с США.

Также глава госкорпорации рассказал о переговорах с NASA по поводу корабля «Орел», у которого должна быть техническая возможность стыковаться с американской станцией Gateway «в случае необходимости».

Как стало известно ранее, новый российский пилотируемый корабль «Орел» сможет летать вокруг Земли около года и столько же вокруг Луны.

