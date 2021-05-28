Новый пилотируемый корабль «Орел» будет способен летать вокруг Луны до полугода

Общий срок службы корабля при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен быть не менее пяти лет, а для входящего в его состав возвращаемого аппарата - десять.

Ранее в «Роскосмосе» выбрали место посадки отечественного перспективного пилотируемого корабля «Орел» после полетов к Луне.

Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

