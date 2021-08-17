«Роскосмос» сравнит эффективность кораблей «Союз» и «Орел»
Госкорпорация «Роскосмос» планирует провести оценку экономической эффективности транспортно-технического обеспечения Международной космической станции и перспективной Российской орбитальной станции (РОС) кораблями «Союз МС» и перспективными «Орлами», следует из информации на портале госзакупок.
Как стало известно, новый российский пилотируемый корабль «Орел» сможет летать вокруг Земли около года и столько же вокруг Луны.
Тем временем, совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.
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