«Роскосмос» сравнит эффективность кораблей «Союз» и «Орел»

Как стало известно, новый российский пилотируемый корабль «Орел» сможет летать вокруг Земли около года и столько же вокруг Луны.

Тем временем, совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.

