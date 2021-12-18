Российское правительство более 44 млрд рублей направит на создание авиадвигателя ПД-35

Более 44 млрд рублей направят на создание авиадвигателя ПД-35. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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«Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35», — говорится в документе.

Уточняется, что решение принято по поводу двигателя большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов.

Ранее индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков заявил о производстве нескольких новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:АвиацияСамолетыМихаил Мишустин
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