Российское правительство более 44 млрд рублей направит на создание авиадвигателя ПД-35
Более 44 млрд рублей направят на создание авиадвигателя ПД-35. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35», — говорится в документе.
Уточняется, что решение принято по поводу двигателя большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов.
Ранее индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков заявил о производстве нескольких новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14.
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