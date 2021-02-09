Ростеху выдали разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 для самолёта МС-21
Индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков заявил, что В 2021 году планируется произвести несколько новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14, сообщает пресс-служба госкорпорации.
По его словам, предприятие «ОДК-Пермские моторы» Объединённой двигателестроительной корпорации получило от Росавиации сертификат одобрения, который даёт право на серийное производство двигателей ПД-14 для нового российского пассажирского самолёта МС-21-310.
В сообщении госкорпорации говорится, что сертификация проходила в два этапа. На первом была проанализирована система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил, а на втором эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.
В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.
Самолёт МС-21, оснащённый пермскими двигателями ПД-14, совершил свой первый полёт в декабре 2020 года, сообщает Ura.ru. Президент России Владимир Путин назвал это большим достижением российских «двигателестроителей и авиастроителей».
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