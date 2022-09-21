Российско-американский экипаж стартует к МКС
21 сентября с космодрома Байконур состоится первый российско-американский полет в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-22» с экипажем, запланирован на 16:54 мск. В экипаж входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.
Полет займет около 3 часов 16 минут. Стыковка «Союза» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС состоится в 20:11 мск. Миссия рассчитана на 188 суток, ее окончание запланировано на 28 марта 2023 года.
Перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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