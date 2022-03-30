Российско-американский экипаж МКС вернулся на Землю
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» успешно приземлился в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. На его борту были космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Прямая трансляция посадки велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Как отметили в российском космическом ведомстве, все операции по выведению корабля с околоземной орбиты и его посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие экипажа хорошее. Теперь космонавтам предстоит пройти курс послеполетной реабилитации в Звёздном городке, а затем провести какое-то время в санатории.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что Петр Дубров и его американский коллега Марк Ванде Хай установили рекорд своих стран по длительности одного космического полета на МКС. Они прибыли вместе на станцию 9 апреля 2021 года и провели на орбите 355 дней, совершив при этом 5680 витков вокруг Земли и преодолев в общей сложности свыше 240 млн километров.
За судьбу Ванде Хая в последнее время переживали в американском космическом агентстве. NASA, а также Илон Маск и многие американцы, всерьез полагали, что Россия, в ответ на санкции Вашингтона, откажется доставить его на Землю на корабле «Союз» и оставит астронавта на борту МКС навсегда. Маск даже заявлял о намерении снарядить спасательный рейс. После приземления на основном мониторе «Роскосмоса» появилось приветствие на русском и английском языках: «Есть посадка! welcome back, Mark!».
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