Российско-американский экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» успешно приземлился в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. На его борту были космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Прямая трансляция посадки велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Как отметили в российском космическом ведомстве, все операции по выведению корабля с околоземной орбиты и его посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие экипажа хорошее. Теперь космонавтам предстоит пройти курс послеполетной реабилитации в Звёздном городке, а затем провести какое-то время в санатории.