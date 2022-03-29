Глава NASA: рабочие отношения на МКС сохраняются
Отношения между астронавтами NASA и их коллегами из других стран, в том числе из России, остаются рабочими, говорится в обращении главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билла Нельсона.
По его словам, американский астронавт Марк Ванде Хай вернется с Международной космической станции вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Они пробыли на станции «исторические» 355 дней.
Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано заявил, что ситуация, происходящая в настоящее время вокруг Украины, не сказалась на работе МКС, планы по взаимодействию с Россией остаются в силе.
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