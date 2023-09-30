Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне СВО

Российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве рассказали, что экипаж Су-35С осуществлял патрулирование района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации.

В ходе вылета летчики заметили украинский самолет и уничтожили его.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала ПВО, были сбиты некие воздушные цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороны РФСпецоперацияСу-35

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