Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне СВО
30 сентября 202319:46
Российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве рассказали, что экипаж Су-35С осуществлял патрулирование района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации.
В ходе вылета летчики заметили украинский самолет и уничтожили его.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала ПВО, были сбиты некие воздушные цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru