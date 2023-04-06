Российский «Союз МС-23» перестыковался с МКС
Пилотируемый российский космический корабль «Союз МС-23» произвёл операцию перестыковки на Международной космической станции. Он отсоединился от российского исследовательского модуля «Поиск» и вновь пристыковался к узловому модулю «Причал», информирует «Роскосмос».
Перестыковка была проведена с целью обеспечить безопасность выходов в открытый космос по программе «Роскосмоса» из модуля «Поиск». Согласно графику, они должны состояться весной и летом.
Как отмечает RT, все необходимые манипуляции в ручном режиме провёл российский космонавт Сергей Прокопьев. Вместе с ним на борту корабля в этот момент находились ещё один россиянин Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио.
Все трое должны вернуться на Землю позже запланированного на этом же корабле, в конце сентября. Дело в том, что «Союз МС-22», на котором изначально они должны были приземлиться, был поврежден микрометеороидом и сведён с орбиты.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru