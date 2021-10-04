Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле «Звезда»

Россия не может использовать один из стыковочных узлов МКС из-за негерметичности в переходной камере модуля «Звезда». Об этом заявил генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, негерметичность незначительная, но не позволяет использовать стыковочный модуль в полной мере.

Соловьев отметил, что на данный момент 80% оборудования российского сегмента находится за пределами ресурсов.

Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года. Такое заявление ранее сделал Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

