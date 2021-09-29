Путин допустил продление службы МКС после 2024 года

Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

По его словам, на российском сегменте МКС ведутся большие исследовательские работы.

Президент отметил, что полет МКС должен завершиться в 2024 году, возможно продление этого срока, но необходимо смотреть «за горизонт текущего десятилетия».

Также глава государства подчеркнул, что Россия заметно продвинулась в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики и опережает своих конкурентов «на 6-7 лет».

Ранее стало известно, что Россия в 2022 году планирует отправить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовика «Прогресс».

