Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.
По его словам, на российском сегменте МКС ведутся большие исследовательские работы.
Президент отметил, что полет МКС должен завершиться в 2024 году, возможно продление этого срока, но необходимо смотреть «за горизонт текущего десятилетия».
Также глава государства подчеркнул, что Россия заметно продвинулась в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики и опережает своих конкурентов «на 6-7 лет».
Ранее стало известно, что Россия в 2022 году планирует отправить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовика «Прогресс».
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