Российский МС-21 будет выпускаться с отечественными двигателями из-за санкций

Российский пассажирский самолёт МС-21 пойдёт в серийное производство с двигателями отечественного производства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина по мерам поддержки авиационной отрасли.

Ранее предполагалось использовать двигатели производства Pratt & Whitney, которые теперь не будут поставляться из-за введения западных санкций. В связи с этим начало серийного производства двух флагманских моделей МС-21 в очередной раз будет сдвинуто – на этот раз, по оценке Борисова, на год или два.