Российский МС-21 будет выпускаться с отечественными двигателями из-за санкций
Российский пассажирский самолёт МС-21 пойдёт в серийное производство с двигателями отечественного производства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина по мерам поддержки авиационной отрасли.
Ранее предполагалось использовать двигатели производства Pratt & Whitney, которые теперь не будут поставляться из-за введения западных санкций. В связи с этим начало серийного производства двух флагманских моделей МС-21 в очередной раз будет сдвинуто – на этот раз, по оценке Борисова, на год или два.
Вице-премьер также заявил, что большинство зарубежных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на запрет поставок западных комплектующих, останутся в России. Как пояснил Борисов, это достаточно молодой авиапарк, менее 15 лет, поэтому есть возможность его эксплуатировать не в ущерб безопасности авиаперевозок.
Владимир Путин по итогам совещания поручил, в частности, выработать меры для решения проблем лизинговых платежей авиакомпаний с учётом того, из какой страны лизингодатель, а также уточнить объём программы субсидирования авиаотрасли и снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале поляку Хуркаче на турнире в Майами
- Госдеп: американцы должны немедленно покинуть Россию и Украину
- Лондон добавил в санкционный список ещё три российских компании
- Умер четырехкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик
- РФ ведет переговоры с Кубой о возможности использования карт «Мир»
- Российский МС-21 будет выпускаться с отечественными двигателями из-за санкций
- Эрдоган вновь предложил организовать встречу президентов РФ и Украины
- Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ
- Франция и Германия заявили о подготовке к возможному прекращению газа из РФ
- Пашинян заявил о риске новых инцидентов в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru