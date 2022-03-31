Российский МС-21 будет выпускаться с отечественными двигателями из-за санкций

Российский пассажирский самолёт МС-21 пойдёт в серийное производство с двигателями отечественного производства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина по мерам поддержки авиационной отрасли.

Ранее предполагалось использовать двигатели производства Pratt & Whitney, которые теперь не будут поставляться из-за введения западных санкций. В связи с этим начало серийного производства двух флагманских моделей МС-21 в очередной раз будет сдвинуто – на этот раз, по оценке Борисова, на год или два.

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Вице-премьер также заявил, что большинство зарубежных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на запрет поставок западных комплектующих, останутся в России. Как пояснил Борисов, это достаточно молодой авиапарк, менее 15 лет, поэтому есть возможность его эксплуатировать не в ущерб безопасности авиаперевозок.

Владимир Путин по итогам совещания поручил, в частности, выработать меры для решения проблем лизинговых платежей авиакомпаний с учётом того, из какой страны лизингодатель, а также уточнить объём программы субсидирования авиаотрасли и снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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