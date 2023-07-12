Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии
Российские лётчики сопроводил над Баренцевым морем приближающийся к госгранице патрульный самолёт ВВС Норвегии, сообщает РИА Новости.
Воздушная цель была обнаружена 12 июля, для её опознавания в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота.
Лётчики ВКС РФ идентифицировали цель, как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который при приближении российского истребителя выполнил разворот от госграницы РФ.
«Нарушения госграницы допущено не было», - указали в Национальном центре управления обороной России.
Ранее российские Су-27 перехватили над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски ста тысяч солдат в Польшу при необходимости
- Кинорежиссера Александра Митту выписали из больницы
- «Как равные»: Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина
- Российская армия нанесла удар по острову Змеиный
- Кисида: страны G7 приняли совместную декларацию о поддержке Украины
- Страны G7 отказались размораживать активы России
- ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме
- Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
- Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии
- Иван Ургант улетел в Исландию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru