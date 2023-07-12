Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии

Воздушная цель была обнаружена 12 июля, для её опознавания в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота.

Лётчики ВКС РФ идентифицировали цель, как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который при приближении российского истребителя выполнил разворот от госграницы РФ.

«Нарушения госграницы допущено не было», - указали в Национальном центре управления обороной России.

Ранее российские Су-27 перехватили над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

