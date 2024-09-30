Российский космонавт Кононенко установил рекорд непрерывного пребывания в космосе

Кононенко благополучно вернулся на Землю вместе с астронавтом НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон и своим коллегой Николаем Чубом на борту космического корабля «Союз МС-25». Приземление произошло приблизительно через три с половиной часа после расстыковки с МКС в Казахстане.

Завершившийся полет стал пятым для Кононенко. Во время него он совершил семь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 44 часа, а также облетел Землю 17800 раз.

Ранее космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым стартовал к МКС.

