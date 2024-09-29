Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
29 сентября 202407:32
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александр Горбунов стартовал к Международной космической станции.
Запуск произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал. Как ожидается, стыковка с МКС состоится в половине первого ночи 30 сентября.
Вместе с Горбуновым отправился американский астронавт Ник Хейг.
Ранее корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru