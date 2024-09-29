Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александр Горбунов стартовал к Международной космической станции.

Старт Crew Dragon с российским космонавтом перенесли

Запуск произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал. Как ожидается, стыковка с МКС состоится в половине первого ночи 30 сентября.

Вместе с Горбуновым отправился американский астронавт Ник Хейг.

Ранее корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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