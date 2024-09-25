Старт Crew Dragon с российским космонавтом перенесли
25 сентября 202400:34
Старт космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции перенесён, сообщает в Telegram «Роскосмос».
Он будет осуществлен 28 сентября. Запуск Crew Dragon планируется ракетой-носителем Falcon-9. Полёт пройдет по соглашению о перекрестных полётах «Роскосмоса» и НАСА.
Ранее корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru