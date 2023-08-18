Российские военные сбили два украинских Су-25

В сообщении уточняется, что один боевой самолёт воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка в ДНР.

Что касается второго украинского Су-25, то он был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 461 украинский самолёт», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в небе над Донецкой республикой в районе населенного пункта Новогригоровка был уничтожен украинский самолет Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

