Российские военные сбили два украинских Су-25

Два украинских штурмовика Су-25 были сбиты российскими военными, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что один боевой самолёт воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка в ДНР.

Что касается второго украинского Су-25, то он был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 461 украинский самолёт», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в небе над Донецкой республикой в районе населенного пункта Новогригоровка был уничтожен украинский самолет Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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