ЕС запустит спутник для сверхчетких фотографий
Европейское космическое агентство сегодня запустит ракету Vega со спутником, который сможет делать сверхчеткие фотографии из космоса, сообщает «Интерфакс».
Камера космического аппарата позволит делать снимки с разрешением до тридцати сантиметров. До этого запуск ракеты Vega завершился неудачей - она не смогла выйти в космос и рухнула в океан вскоре после старта.
Также ракета доставит в космос еще несколько космических аппаратов, которые займутся изучением космоса и Земли.
Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М» по заказу Роскосмоса.
Эскизный проект спутника был завершен в прошлом году, теперь необходимо разработать техническую документацию.
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