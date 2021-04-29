ЕС запустит спутник для сверхчетких фотографий

Европейское космическое агентство сегодня запустит ракету Vega со спутником, который сможет делать сверхчеткие фотографии из космоса, сообщает «Интерфакс».

В России начали разработку нового спутника «Кондор-ФКА»

Камера космического аппарата позволит делать снимки с разрешением до тридцати сантиметров. До этого запуск ракеты Vega завершился неудачей - она не смогла выйти в космос и рухнула в океан вскоре после старта.

Также ракета доставит в космос еще несколько космических аппаратов, которые займутся изучением космоса и Земли.

Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М» по заказу Роскосмоса.

Эскизный проект спутника был завершен в прошлом году, теперь необходимо разработать техническую документацию.

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ФОТО: flickr
ТЕГИ:КосмосСпутники
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