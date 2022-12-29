Российские лётчики сбили за сутки два украинских самолёта и два вертолёта

В сообщении говорится, что самолёты воздушных сил Украины были сбиты в районах населённых пунктов Красный Лиман и Краматорск.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Суворов и Орловка ДНР сбиты два украинских вертолёта Ми-8», - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что истребители ВКС России сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёты Ми-24 и Ми-8 в ДНР, сообщает RT.