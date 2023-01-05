Российские войска сбили в ДНР украинские Су-24 и Су-25

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Су-25 ВС РФ на предельно малой высоте уничтожили технику ВСУ

В сообщении утоняется, что в районе Красногоровки в Донецкой народной республики был сбит украинский Су-24.

Кроме того, в районе населённого пункта Победа средствами противовоздушной обороны был сбит украинский Су-25.

«Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - добавили в ведомстве.

Ранее ВКС России сбили МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУСу-24Су-25
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