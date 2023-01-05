Российские войска сбили в ДНР украинские Су-24 и Су-25

В сообщении утоняется, что в районе Красногоровки в Донецкой народной республики был сбит украинский Су-24.

Кроме того, в районе населённого пункта Победа средствами противовоздушной обороны был сбит украинский Су-25.

«Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - добавили в ведомстве.

Ранее ВКС России сбили МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



