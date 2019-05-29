Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Во время работ в открытом космосе российские космонавты МКС провели необычную операцию. Как пишет РИА Новости, Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне космической станции десять лет. Оно было помещено в специальный контейнер. Позже полотенце передадут специалистам на Земле для последующего изучения, отмечает Газета.ру.
Кроме этой операции Кононенко и Овчинин выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Кроме того, в рамках эксперимента «Тест» они взяли пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки.
Российские космонавты начали работу в открытом космосе в 18.42 по московскому времени 29 мая. Выход завершился в 00.43 и продолжался 6 часов 1 минуту.
Добавим, «космическая прогулка» посвящена дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос. Сегодня, 30 мая, ему исполняется 85 лет.
Ранее НСН писала, что Россия обрaтилaсь к NASA с вопросaми и зaмечaниями из-зa зaпaхa спиртa нa МКС. Речь идет о выбросе в aтмосферу Междунaродной космической стaнции изопропилового спиртa. Неполaдки были зaмечены после состыковки со стaнцией корaбля Dragon-2. Об этом рaсскaзaл «РИA Новости» руководитель Центрa подготовки космонaвтов Пaвел Влaсов.
Российский космонавт Олег Артемьев в эфире НСН заявил, что не увидел проблем в появлении запаха спирта на МКС, которые бы повлияли на работу станции.
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