Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Во время работ в открытом космосе российские космонавты МКС провели необычную операцию. Как пишет РИА Новости, Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне космической станции десять лет. Оно было помещено в специальный контейнер. Позже полотенце передадут специалистам на Земле для последующего изучения, отмечает Газета.ру.

Кроме этой операции Кононенко и Овчинин выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Кроме того, в рамках эксперимента «Тест» они взяли пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки.

Российские космонавты начали работу в открытом космосе в 18.42 по московскому времени 29 мая. Выход завершился в 00.43 и продолжался 6 часов 1 минуту.