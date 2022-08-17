Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев, работающие на борту Международной космической станции, вышли в открытый космос для наладки европейского дистанционного манипулятора ERA.

«В 16:53 космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск»», - говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Как отмечается, основной задачей космонавтов при выходе в открытый космос станет подготовка европейского дистанционного манипулятора ERA.

На эту работу у них должно уйти не более 6 часов и 44 минут, уточнили в «Роскосмосе».

Ранее «Роскосмос» показал проект будущей российской орбитальной станции.

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Фото: nasa.gov
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