Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев, работающие на борту Международной космической станции, вышли в открытый космос для наладки европейского дистанционного манипулятора ERA.
«В 16:53 космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск»», - говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
Как отмечается, основной задачей космонавтов при выходе в открытый космос станет подготовка европейского дистанционного манипулятора ERA.
На эту работу у них должно уйти не более 6 часов и 44 минут, уточнили в «Роскосмосе».
Ранее «Роскосмос» показал проект будущей российской орбитальной станции.
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