Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Сrew Dragon

В сообщении говорится, что в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» кроме космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина также войдёт американский астронавт Франсиско Рубио.

В свою очередь, в состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5 войдут астронавты Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского космического агентства Коичи Ваката и, впервые, представитель России - космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

В «Роскосмосе» добавили, что достигнутые договорённости будут способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, эффективной реализации проектов по исследованию космоса.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация пока откладывает работы по пилотируемым полётам на Луну.