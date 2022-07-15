Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Сrew Dragon

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о подписании соглашения о перекрёстных полётах экипажей с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщает пресс-служба госкорпорации.

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В сообщении говорится, что в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» кроме космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина также войдёт американский астронавт Франсиско Рубио.

В свою очередь, в состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5 войдут астронавты Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского космического агентства Коичи Ваката и, впервые, представитель России - космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

В «Роскосмосе» добавили, что достигнутые договорённости будут способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, эффективной реализации проектов по исследованию космоса.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация пока откладывает работы по пилотируемым полётам на Луну.

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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