Росстат может продлить онлайн-перепись населения до 14 ноября
Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно. Ранее, согласно графику, она должна была завершиться 8 ноября. Об этом напомнил замруководителя Росстата Павел Смелов.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится, в том числе, в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут около 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах.
Между тем, большинство россиян, а именно 85%, готовы принять участие во Всероссийской переписи населения. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 43% из них рассказали, что точно будут участвовать в переписи.
При этом, большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще не приняли это решение, планируют дождаться переписчика дома – 43%. 41% для переписи будут использовать портал «Госуслуги», а 9% заявили, что придут лично на стационарный участок.
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