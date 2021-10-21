Росстат может продлить онлайн-перепись населения до 14 ноября

Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно. Ранее, согласно графику, она должна была завершиться 8 ноября. Об этом напомнил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится, в том числе, в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут около 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах.