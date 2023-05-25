Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили над Балтикой два бомбардировщика США

Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили над Балтийским морем летевшие к границе России два стратегических бомбардировщика США, сообщило Минобороны России.

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

В оборонном ведомстве отчитались о недопущении нарушении Государственной границы России.

После сопровождения иностранных самолетов российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Как сообщалось ранее, российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:Балтийское МореМинобороны РФСу-27Су-35

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