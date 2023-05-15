Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, державших курс в направлении российской границы. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
После разворота иностранных военных бортов истребитель вернулся на место дислокации.
Полет Су-27 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в Польшу прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-президент США Харрис купила три джазовых пластинки
- Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
- Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
- Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года
- Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности
- СМИ: ФК «Уфа» может лишиться профессионального статуса
- Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
- Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации
- Минобороны Британии заявило о недопустимости принуждения Украины к уступкам ради мира
- СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru