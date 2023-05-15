Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, державших курс в направлении российской границы. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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После разворота иностранных военных бортов истребитель вернулся на место дислокации.

Полет Су-27 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в Польшу прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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