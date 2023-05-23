Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой

Истребитель Воздушно-космических сил России (ВКС) сопроводил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

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По данным центра, американские бомбардировщики летели в сторону российской границы. В воздух подняли Су-27 из состава сил Балтийского флота.

Нарушения границы РФ не допущено. Истребитель ВКС выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в центре.

Су-27 15 мая сопроводил над Балтикой два патрульных самолета НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Балтийское МореСШАБомбардировщикиИстребитель

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