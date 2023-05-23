Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой
Истребитель Воздушно-космических сил России (ВКС) сопроводил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
По данным центра, американские бомбардировщики летели в сторону российской границы. В воздух подняли Су-27 из состава сил Балтийского флота.
Нарушения границы РФ не допущено. Истребитель ВКС выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в центре.
Су-27 15 мая сопроводил над Балтикой два патрульных самолета НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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