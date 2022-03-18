Российские грузовые авиакомпании «Атран» и AirBridgeCargo приостановили полеты
Крупнейшая российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» подтвердила приостановку полетов авиакомпаний «Атран» и AirBridgeCargo, сообщает РИА Новости.
Это решение связано с санкциями со стороны лизингодателей.
Группа будет искать альтернативные решения по доставке грузов по воздуху, железной дороге, автотранспортом или по морю. При этом она продолжает перевозки на самолетах Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД.
По данным РБК, в группу «Волга-Днепр» входит пять авиакомпаний. Сообщалось, что две ее российские «дочки» «Атран» и AirBridgeCargo последний раз совершали рейсы 13 марта, а британская CargoLogic Air и немецкая CargoLogic Germany - 11 марта.
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