Российские грузовые авиакомпании «Атран» и AirBridgeCargo приостановили полеты

Крупнейшая российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» подтвердила приостановку полетов авиакомпаний «Атран» и AirBridgeCargo, сообщает РИА Новости.

Это решение связано с санкциями со стороны лизингодателей.

Группа будет искать альтернативные решения по доставке грузов по воздуху, железной дороге, автотранспортом или по морю. При этом она продолжает перевозки на самолетах Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД.

По данным РБК, в группу «Волга-Днепр» входит пять авиакомпаний. Сообщалось, что две ее российские «дочки» «Атран» и AirBridgeCargo последний раз совершали рейсы 13 марта, а британская CargoLogic Air и немецкая CargoLogic Germany - 11 марта.

