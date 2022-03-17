Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти прекратила полеты
Крупнейшая российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр», в которую входит пять авиакомпаний, почти прекратила полеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на веб-портал Flightradar 24.
Отмечается, что с 14 марта группа выполнила только два полета: из Пекина во Владивосток и из Москвы в Братиславу. При этом другие перевозчики группы не летают уже несколько дней, а две ее российские «дочки» «Атран» и AirBridgeCargo последний раз совершили рейсы 13 марта, немецкая CargoLogic Germany и британская CargoLogic Air - 11 марта.
По словам профессора авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautial University Виталия Гужвы, около 90% бизнеса «Волга-Днепр» приходится на международные грузовые перевозки. Поэтому при продолжении санкций компания может потерять примерно $1,5 миллиарда выручки в год.
Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также отметил, что в условиях западных санкций и ареста иностранных самолетов российских компаний «Волга-Днепр» не сможет сохранить бизнес в прежнем формате.
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