Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти прекратила полеты

Крупнейшая российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр», в которую входит пять авиакомпаний, почти прекратила полеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на веб-портал Flightradar 24.

Отмечается, что с 14 марта группа выполнила только два полета: из Пекина во Владивосток и из Москвы в Братиславу. При этом другие перевозчики группы не летают уже несколько дней, а две ее российские «дочки» «Атран» и AirBridgeCargo последний раз совершили рейсы 13 марта, немецкая CargoLogic Germany и британская CargoLogic Air - 11 марта.

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По словам профессора авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautial University Виталия Гужвы, около 90% бизнеса «Волга-Днепр» приходится на международные грузовые перевозки. Поэтому при продолжении санкций компания может потерять примерно $1,5 миллиарда выручки в год.

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также отметил, что в условиях западных санкций и ареста иностранных самолетов российских компаний «Волга-Днепр» не сможет сохранить бизнес в прежнем формате.

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Фото: pegasfly.com
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