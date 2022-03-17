Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти прекратила полеты

Крупнейшая российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр», в которую входит пять авиакомпаний, почти прекратила полеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на веб-портал Flightradar 24.

Отмечается, что с 14 марта группа выполнила только два полета: из Пекина во Владивосток и из Москвы в Братиславу. При этом другие перевозчики группы не летают уже несколько дней, а две ее российские «дочки» «Атран» и AirBridgeCargo последний раз совершили рейсы 13 марта, немецкая CargoLogic Germany и британская CargoLogic Air - 11 марта.