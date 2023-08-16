Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой»

Беспилотники, стоящие на вооружении российской армии, получат автоматические системы опознавания, функционирующие по принципу «свой-чужой». Об этом сообщили представители холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») агентству РИА Новости в ходе международного военно-технического форума «Армия-2023», проходящего в Подмосковье.

Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет»

Отмечается, что малогабаритный приемоответчик разрабатывает научно-производственное предприятие «Пульсар».

Эксперта в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что новая разработка улучшит распознавание среди тысяч БПЛА, применяемых в зоне спецоперации.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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