Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой»
Беспилотники, стоящие на вооружении российской армии, получат автоматические системы опознавания, функционирующие по принципу «свой-чужой». Об этом сообщили представители холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») агентству РИА Новости в ходе международного военно-технического форума «Армия-2023», проходящего в Подмосковье.
Отмечается, что малогабаритный приемоответчик разрабатывает научно-производственное предприятие «Пульсар».
Эксперта в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что новая разработка улучшит распознавание среди тысяч БПЛА, применяемых в зоне спецоперации.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru