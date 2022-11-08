В авиаотрасли объяснили, как увеличить число российских рейсов в Египет

Запрет Турцией и рядом других стран полетов лайнеров с двойной регистрацией связан с неразберихой в реестрах лайнеров. Решить эту проблему можно, договорившись с иностранными лизинговыми компаниями о дерегистрации российских лайнеров, заявил НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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Ранее Турция запретила российским авиакомпаниям полеты на самолетах с двойной регистрацией с 1 ноября. Об этом сообщил Nordwind. Из-за введенных ограничений продолжительность рейсов в Египет увеличилась на полчаса. Минтранс назвал принятые меры дискриминацией и обвинил Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов. Аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, в мае 2022 года принял Китай. Пантелеев видит решение проблемы в дерегистрации иностранными собственниками воздушных судов.

«Решение о выборе страны регистрации воздушного судна принимается совместно с собственником, владельцем этого судна и, если это лизинговая компания, во взаимодействии с авиаперевозчиком, которому это воздушное судно передается. В парке российских авиакомпаний очень большое количество самолетов принадлежало лизинговым компаниям, в том числе, и зарубежным. В случаях взаимодействия с российскими лизинговыми компаниями изменения со стороны регистрации и так называемая дерегистрация, то есть исключение из реестра, например, Бермудских островов, уже произведено в отношении практически всего парка. Однако с зарубежными лизинговыми компаниями сложилась ситуация, когда авиационные власти третьих стран, в частности, Бермуд, прекратили конструктивное взаимодействие с российскими авиакомпаниями. Было принято решение зарегистрировать такие лайнеры в российском реестре, однако сами иностранные собственники не торопятся проводить их дерегистрацию из зарубежных реестров. Именно из-за неразберихи в отношении таких судов Турцией и рядом других стран были приняты ограничения. Добавлю, что комплексное и полное решение проблемы связано с поступлением в распоряжение российских авиакомпаний новых отечественных воздушных лайнеров, например, Sukhoi Superjet New и МС-21», — сказал Пантелеев.

Собеседник НСН также рассказал, как повлияет сложившаяся ситуация на стоимость билетов.

«Ключевым фактором, формирующим цену авиабилетов, является соотношение спроса и предложения. При дефиците предложения цены растут. Конечно, увеличение продолжительности полета ведет к росту издержек, расхода и так дорогостоящего топлива. Приближение высокого сезона для Египта, где распространен зимний отдых, и увеличение расходов авиакомпаний и продолжительности рейсов негативно скажутся на стоимости перевозок. Если же из-за решения турецких властей российские авиаперевозчики выставят меньше воздушных судов на этом направлении, вероятно, турецкой стороне тоже предложат привести к единому знаменателю предложения своих авиакомпаний на российском рынке. Если к весне 2023 года ситуация не нормализуется, то доступных для выполнения перевозок самолетов станет меньше», — отметил он.

В заключение аналитик констатировал, что текущее положение имеет предпосылки к улучшению.

«С момента введения в 2022 году антироссийских санкций в российский реестр было переведено большинство воздушных судов. Значительная часть парка уже дерегистрирована из реестра третьих стран. Поэтому по сравнению с весной текущего года весной 2023 года ожидается рост количества доступных для выполнения международных полетов самолетов», — подытожил Пантелеев.

Ранее Росавиация продлила ограничение полетов в ряд регионов России до 15 ноября.

